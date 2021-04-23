Алма-Ата, Казахстан, , 12:59 — REGNUM Прокуратура Алма-Аты напомнил о наказании за участие в несанкционированных митингах. Об этом заявил прокурор города Берик Жуйриктаев, 23 апреля сообщает издание InformBuro.

Он отметил, что участие в акции будет рассматриваться как нарушение закона «О порядке организации и проведении мирных собраний в Казахстане». Прокурор добавил, что нарушение требований главного государственного санитарного врача также ведет к административной ответственности.

Ранее департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алма-Аты также предупредил об опасности заражения коронавирусом во время проведения несогласованного митинга.

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