Москва, , 12:59 — REGNUM Российская валюта резко укрепилась на торгах 22 апреля, несмотря на рост доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль просела до отметки 75 руб., которую тестирует на утренних торгах 23 апреля. Котировки достигли одномесячного минимума на уровне 74,83 руб., открывшись гэпом вниз.

Причиной агрессивного роста рубля послужил спад напряженности на геополитическом фронте после того как министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия начинает отвод воинских частей Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации.

Последнее время именно геополитика толкала рубль вниз, так что любые сигналы об улучшении на этом фронте бурно отыгрываются рынком.

Дополнительную поддержку российская валюта получила на фоне подготовки экспортеров к масштабным налоговым выплатам на предстоящей неделе.

Возобновление роста нефти также внесло свой вклад в укрепление рубля. Brent смогла нащупать локальную поддержку и отскочила на фоне сообщений о сокращении добычи в Ливии.

Впрочем, более стабильного и устойчивого роста рубля ожидать пока не приходится. Санкционные риски сохраняются, что ограничивает привлекательность отечественных активов в целом.

В ближайшей перспективе основная борьба в паре доллар/рубль развернется вокруг отметки 75 руб., тогда как евро/рубль, вероятно, получит поддержку на уровне 90 руб. и в конечном итоге возобновит подъем», — считает эксперт.

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