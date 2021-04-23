Ирбит, Свердловская область, , 13:03 — REGNUM В Ирбите (Свердловская область) освободились от воды все подтопленные придомовые территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

Во время половодья подтопило 59 приусадебных участков. Сейчас уровень воды в реке Ница снижается и уже достиг показателя в 541 см.

В регионе до сих пор подтоплены восемь низководных мостов. С 23 населёнными пунктами региона нарушено автотранспортное сообщение.

В ходе подтопления спасатели «оказывали адресную помощь населению, в случае необходимости, на моторной лодке перевозили население через подтопленную территорию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские территории, которые мог затронуть паводок, снабдили вакциной «Спутник V»

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