Тбилиси, , 12:59 — REGNUM В Грузии ухудшается эпидемиологическая обстановка, поэтому требования о смягчении карантинных ограничений не могут быть выполнены. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 23 апреля заявила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Исходя из эпидемической ситуации, говорить о том, что определённые ограничения могут отменить, конечно, это не соответствует правде», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что члены межведомственного совета, наоборот, обсуждают введение дополнительных карантинных ограничений в стране. Очередное заседание совета состоится 26 апреля.

Напомним, ранее представители 14-и бизнес-ассоциаций Грузии выступили с коллективным заявлением и призвал власти страны отменить комендантский час и другие карантинные ограничения, так как это негативно сказывается на туристическом секторе и экономике в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 1270 носителей коронавируса