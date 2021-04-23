Москва, , 12:56 — REGNUM На сегодняшний день 963 тысячи преступлений в России остаются нераскрытыми. Об этом в ходе доклада в Совфеде РФ заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Перед прокурорами поставлена задача максимально использовать имеющиеся полномочия для улучшения состояния раскрываемости преступлений. К сожалению, вынужден констатировать, что общий её уровень за прошедший год снизился до 52% (в 2019 году — 54%). Остались нераскрытыми 963 тысячи криминальных деяний», — сказал Краснов.

По его словам, после вмешательства сотрудников прокуратуры было возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учёта.