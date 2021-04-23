Сеул, , 12:58 — REGNUM Председатель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль посетит на следующей неделе Гавайи, где будет присутствовать на церемонии смены главы Индо-Тихоокеанского командования США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный источник.

Напомним, что адмирала Фила Дэвидсона заменит на данном посту адмирал Джон Аквилино, который в настоящее время является командующим Тихоокеанским флотом.

Источники в министерстве обороны предположили, что Вон Ин Чхоль отправится на Гавайи 28 апреля. Дата церемонии пока не известна.

Предполагается, что 30 апреля состоятся переговоры Вон Ин Чхоля с его американским и японским коллегами Марком Милли и Кодзи Ямадзаки. В ходе встречи участники обсудят вопросы региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове, и укрепления трёхсторонних связей.