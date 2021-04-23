Пенза, , 13:09 — REGNUM В Пензенской области по объему платных услуг, предоставляемых населению в январе-марте текущего года, преобладали жилищно-коммунальные услуги. За три месяца жителям оказано жилищно-коммунальных услуг на 6,8 млрд рублей, что составляет 45% от общего объема платных услуг. Объем платных услуг, оказанных населению области в январе-марте составил 15,1 млрд рублей, или 92,7% к уровню аналогичного периода прошлого года (в сопоставимой оценке). Соответствующие данные опубликовал Пензастат.

Жителям региона оказано услуг бытового характера на 1,4 млрд рублей. Порядка 76,1% приходилось на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, парикмахерские и ритуальные услуги.

В расчете на одного жителя объем платных услуг за первый квартал составил 11,6 тыс. рублей, в том числе бытовых — 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пензастата, средняя зарплата в Пензенской области за январь-февраль 2021 года составила 34 тыс. 304 рубля. Врио губернатора Олег Мельниченко поставил под сомнение объективность данных и рост зарплат, назвав статистику кривой.

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