Москва, , 13:34 — REGNUM Блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов опубликовал клип на песню DRILL. Видео доступно на YouTube-канале исполнителя с 23 апреля.

За несколько часов ролик с персонажами мультфильма «Смешарики» посмотрели более 70 тыс. человек. Зрители оценили клип, написав положительные комментарии.

«Это тaкой гениальный клип. Кто вообще мог додуматься сделать фит с мультяшными персонaжaми?» — спрашивает пользователь Daxight.

«Это будет единственный клип где Джарахов выше других», — шутит пользователь ZMEY.

«Фит с Копатычем, вот это я понимаю, эра. Ждем фит с Лунтиком», — прокомментировал пользователь Tipo Tron.

ИА REGNUM напоминает, что Эльдар Джарахов в своём TikTok-аккаунте пошутил, что выпустит совместную композицию с мультперсонажами проекта «Смешарики». Подписчикам блогера понравилась эта идея, что и подтолкнуло его на создание композиции DRILL.

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