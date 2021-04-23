Москва, , 12:51 — REGNUM Отношения между Россией и Соединёнными Штатами могут наладиться, однако при некоторых условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Россия предложила США восстановить диалог в сфере киберугроз

«Здесь необходима обоюдная политическая воля», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, он говорил о том, что Россия заинтересована в налаживании отношений и в восстановлении отношений с США.

Пресс-секретарь главы государства при этом подчеркнул, что Вашингтон также заявляет о готовности вести диалог с Россией, но эти заявления не совпадают с реальными делами.

Ранее по теме: В Госдуме задали стандарты для диалога России и США

«К сожалению, вот эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что недружественные шаги Вашингтона окажутся негативным фактором для двустороннего диалога, к которому на словах призывают в Белом доме. По его словам, «США пора понять, что разговаривать с Россией с позиции силы не получится», так как Москва такую манеру вести дела на международной арене не приемлет.