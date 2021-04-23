Киев, , 12:51 — REGNUM Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти только в нейтральной стране. Об этом 23 апреля заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, президент Украины «никогда не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе».

«Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — сказал Кравчук в эфире «4 канала».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Накануне, 22 апреля, российский лидер заявил, что Зеленского готовы в любой момент принять с визитом в Москве.

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