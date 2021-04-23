Москва, , 12:51 — REGNUM Российский туроператор ANEX Tour запускает регулярные еженедельные авиарейсы в Каир (Египет) из четырех регионов России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самолёты в столицу Египта начнут летать в мае. Из Екатеринбурга в Каир полётная программа стартует с 1 мая, из Казани — с 3 мая, из Красноярска — с 4 мая, из Новосибирска — с 6 мая.

Авиарейсы будет осуществлять российская чартерная авиакомпания AZUR air. Тур на курорты Египта обойдется с вылетом из Казани от 81 тыс. руб. на двоих; из Красноярска — от 112 тыс. руб., из Новосибирска — от 106 тыс. руб., из Екатеринбурга — от 90 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение городов России с курортами Египта, предположительно, может быть возобновлено во второй декаде мая.

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