Муромцевский район, Омская область, , 12:50 — REGNUM В Омской области будут судить заместителя главы администрации, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в региональном следственном управлении СКР.

Как уточнили в ведомстве, завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Муромцевского городского поселения Муромцевского района Омской области.

По данным следствия, в феврале — мае 2019 года обвиняемый, имевший лист временной нетрудоспособности, осуществлял свои обязанности и находился на работе. За это он получил зарплату, а затем, скрыв этот факт, получил ещё и пособие по временной нетрудоспособности в размере 136,5 тысячи рублей. Фонду социального страхования РФ был причинён ущерб.

Обвиняемый в ходе следствия раскаялся и возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области суд вынес обвинительный приговор бывшему следователю УМВД России по региону за мошенничество с использованием служебного положения.

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