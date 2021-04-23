Москва, , 12:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров 22 апреля обсуждали не вопросы слияния государств, а вопросы интеграции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции — действительно, постоянно на повестке дня», — сказал Песков.

По его словам, лидеры двух стран не поднимали вопрос размещения российской военной базы в Белоруссии.