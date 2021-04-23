Киев, , 12:51 — REGNUM Украинские пограничники запретили въезд в страну участнику российских телешоу и блогеру. Об этом сообщила 23 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, гражданин России прибыл в порт Ильичёвск (переименован в Черноморск) на теплоходе из Турции.

«Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер 2», — сказано в сообщении.

Причиной запрета стало посещение Крыма в 2016 году в обход украинских пунктов въезда.

В пресс-службе не назвали имя мужчины, однако речь может идти о блогере Сергее Пынзаре. На его странице в социальной сети Instagram есть фото в той же одежде, что и у мужчины в фотоотчёте ГПСУ. Кроме того, судя по меткам геолокации, Пынзарь последние дни находился в Турции.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев отказался признать смену принадлежности полуострова и с тех пор закрывает въезд на Украину всем иностранцам, побывавшим в Крыму после 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что на Украину запрещён въезд таким российским артистам как Григорию Лепсверидзе (Лепсу) и Александру Буйнову.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ запретила Лепсу и Буйнову въезд на Украину