Красногорск, , 12:54 — REGNUM Колонна автомобилей, в составе которой находился автомобиль «Аурус», попала в ДТП на Рублево-Успенском шоссе под Москвой. Об этом 23 апреля сообщает LIFE.

По имеющейся информации, всего в аварию попали пять или шесть автомобилей. Среди них — автомобиль марки «Аурус» с проблесковыми маячками.

СМИ напоминает, что в феврале 2020 года такой автомобиль получил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В столкновении пострадала 32-летняя женщина, находившаяся за рулём «Фольксвагена». Она от госпитализации отказалась.

Рублёво-Успенское шоссе в настоящее время перекрыто, указывается в информации.

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