23 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 13:54 — REGNUM 22 апреля пресс-служба СБУ сообщила, что в Житомирской области поймали «агента ФСБ РФ», который якобы собирал информацию о воинских частях. По утверждению украинской спецслужбы, задержанный должен был снять на видео два военных объекта, собрать информацию о командном составе расположенных там подразделений, а также выявить места проживания военнослужащих. Эту информацию задержанный якобы должен был передать своим кураторам по электронной почте.

На Украине Ssu.gov.ua

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Пресс-служба СБУ на канале в видеохостинге YouTube опубликовала в связи с задержанием видеоролик длительностью семнадцать секунд. Читатели прокомментировали новость под видеороликом в YouTube, на странице украинской спецслужбы в социальной сети Fcebook, а также на телеграм-каналах «Инсайдер UA» и VESTI.

Основная часть читателей отметила, что это очень похоже на постановку, а возможно, даже некий ответ на задержание гражданина РФ в Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Кто-то воспринял задержание «вражеского агента» всерьез и стал благодарить СБУ и говорить, что нужно переловить всех «вражеских шпионов», которых, по их мнению, в стране очень много. Некоторые отреагировали на отчет СБУ с юмором. Кто-то отметил, что информация об украинских воинских частях вообще секретной не является и ее можно раздобыть в открытых источниках. Были и те, кто отметил, что более убедительнее было, если бы пойманный «агент ФСБ» был бы все-таки «агентом Службы внешней разведки» или ГРУ.

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«Флаги РФ нашли? Визитку Путина, георгиевскую ленту?» — спрашивает ST.

«Ответка на задержание в РФ?» — задался вопросом Anton C.

«Молодцы, не забудьте опять поставить баннер, что «Крым — это Украина», — иронизирует Денис.

«Цирк на дроте) В России какого-то там поймали, теперь в Украине», — отметил dd dd.

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«Как и ожидалось, СБУ начала кошмарить мирное население: пенсионеры — агенты иностранных спецслужб, бабушки, которые якобы хотят возродить СССР, и так далее», — добавил в свою очередь Серхио.

«А вы уверены, что этот «петушок» действительно агент? СБУ в своём большинстве сейчас — это сброд продажных, беспринципных, некомпетентных жлобов», — написал Евгений.

«Жалко простого человека, посадят по выдуманным обвинениям», — отметил Дмитрий.

«Да, при себе имел удостоверение русского шпиона, нарисованные цветными карандашами карты, а также телефон с перепиской», — иронизирует Наталия.

СБУ Ssu.gov.ua

«Что-то видео больно скудное, раньше постановки были побогаче, было с чего поржать», — иронизирует alex pro.

«Ну всё, Россия на коленях», — смеется Sergey A.

«А у нас расположение воинских частей это секрет? Давно гуглмапс (Google-карты — О.П.) открывали? У нас предатели во власти и без каких-то там… разведчиков сольют», — добавил Ivan V.

«Разведкой на территории Украины занимается СВР России и ГРУ, не так ли? Почему постоянно задерживают «агентов ФСБ», это же внутренняя спецслужба?! Объясните кто-то», — попросил объяснения Oleksandr K.

«Комментирующие в основном упоротые овощи! Каким боком ФСБ к внешней разведке??? В СБУ те, кто подобные вбросы делает, вообще без мозгов??? Вы хотя бы элементарные вещи научитесь различать и понимать, а потом вбросы будете штамповать. Я бы ещё задумался, если бы написали «сотрудника ГРУ РФ». НО ФСБ — ЭТО Ж УЖЕ НЕВОЗМОЖНО СТОЛЬКО ЧИТАТЬ И ТЕРПЕТЬ! И да, можете не благодарить за подсказку!» — иронизирует Роман Г.

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Напомним, 22 апреля в Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали гражданина России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.