Москва, , 12:47 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину представят доклад о распространении коронавируса. Об этом 23 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, доклад представят глава Роспотребнадзора Анна Попова и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Доложат ему о том, как обстоят дела и с вакцинацией, и в целом по регионам как эпидобстановка развивается», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в первой половине дня у Путина запланировано два международных телефонных разговора и непубличные рабочие встречи.