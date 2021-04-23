Рязань, , 12:53 — REGNUM В Рязанской области 23 апреля подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 68 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. Всего в Рязанской области выявлены 27 465 носителей коронавируса. Выздоровели 25 897 человек. В лечебных учреждениях находится 236 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба за сутки подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе у трёх человек. Всего зарегистрировано 434 летальных исхода.