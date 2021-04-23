Москва, , 12:46 — REGNUM Главные темы переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко были преимущественно связаны с экономическим взаимодействием двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество — это текущие дела», — сказал Песков.

По его словам, у двух лидеров «не было цели выйти на прорывные договоренности»: «Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений».