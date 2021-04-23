Джакарта, , 12:46 — REGNUM Призыв к сотрудничеству в области здравоохранения и восстановления экономики был передан Индонезией на ежегодной конференции Боаоского форума в Китае, сообщает Sindonews.

В конференции приняли участие более 3000 участников из примерно 60 стран, включая ученых, правительственных чиновников, бизнесменов и журналистов.

Президент Индонезии Джоко Видодо выступил с речью, в которой призвал к активизации усилий по сотрудничеству в области здравоохранения, в том числе в разработке системы раннего предупреждения, повышении качества медицинского персонала и поддержке равноправного доступа к вакцинам для всех стран.

Джоко Видодо подчеркнул важность создания стабильности и безопасности, а также продолжения развития сотрудничества в рамках коллективного глобального лидерства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии продемонстрировал достижения страны в борьбе с лесными пожарами на саммите лидеров по изменению климата.

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