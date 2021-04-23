Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге более 250 ветеранов, которые примут участие в параде Победы на Дворцовой площади, уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом 23 апреля сообщил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, городские власти уделяют очень большое внимание безопасности ветеранов в эпоху пандемии. На сегодняшний день провакцинировано более 250 человек, которые изъявили желание принять участие в параде в качестве почетных гостей.

«Самому старшему 90 с лишним лет. Мы даём полную гарантию, что все они примут участие в параде, — отметил Ржаненков. — Такие же мероприятия пройдут и в районах города, где также обеспечивается вакцинация и тестирование перед началом мероприятий».

Глава комитета также указал, что в планах Смольного было провести традиционное для Петербурга шествие ветеранов на открытых автомобилях по Невскому проспекту, но из-за пандемии его могут перенести на лето.

«Надеюсь, что с учетом изменений условий пандемии в июне месяце и «Бессмертный полк» может состояться, и это шествие», — подытожил он.

Напомним, сегодня стало известно, что шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года в Петербурге не состоится.

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