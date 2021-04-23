Москва, , 12:49 — REGNUM Вызванному в МИД России послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому было сообщено о решении российской стороны выслать пять сотрудников польского диппредставительства. Об этом 23 апреля сообщается в комментарии российского МИД.

«Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что указанным польским дипломатам предписано покинуть Россию до 15 мая текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский покинул здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади и не стал давать журналистам комментарии.