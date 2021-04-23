Оренбург, , 12:44 — REGNUM В Оренбургской области с 16 по 23 апреля пресекли попытки незаконного ввоза через оренбургского-казахстанский участок госграницы крупных партий кумыса, рыбы и пчелопакетов, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Выявление и задержание нелегальных грузов выявлены в районе международных автомобильных пунктов пропуска. Из Казахстана в Оренбуржье пытались ввезти две партии кумыса общим объемом 2,5 тонны. На кисло-молочную продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Продовольствие пришлось уничтожить.

Из-за нарушения ветеринарных требований задержали пять грузовиков, которые везли из Киргизии и Казахстана 6758 штук пчелопакетов. Груз возвращен в страны отправления, как и 20 тонн свежемороженой рыбы, на которую частично отсутствовала маркировка.