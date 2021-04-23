Москва, , 12:43 — REGNUM В вопросе телефонного мошенничества в виде звонков от «сотрудников» банковских учреждений нельзя винить одни лишь банки. Об этом заявил в ходе доклада в Совфеде РФ генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Прокуратура координирует и органы внутренних дел, и следственные подразделения. Мы общаемся и со ФСИН. Здесь нельзя винить только банки. Это проблема стоит в РФ, она мирового масштаба, ведь транснациональная преступность этим и занимается. Можно совершить преступление, не выходя из дома», — сказал Краснов.

По его словам, в генпрокуратуре видят проблему и предпринимают усилия, чтобы снижать уровень преступности в этой сфере: «Вы знаете, что уровень мошенников и средств коммуникаций развивается, поэтому мы не должны бежать позади преступников, а должны предупреждать эти преступления».