Новосибирск, , 12:43 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 апреля, за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 85 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 68 лет и женщины в возрасте 51 год, 85 лет. Всего в регионе умерли 1727 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 59 человек, на ИВЛ — 11 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 40 581 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2416 детей; 37 549 пациентов выздоровели (+42 за сутки).