Афины , , 12:55 — REGNUM Министр финансов Греции Христос Стайкурас изложил подробности новых мер, призванных оказать значительную поддержку греческим домохозяйствам и предприятиям. В своем публичном заявлении 22 апреля Стайкурас уточнил, что эти меры включают сокращения авансовых платежей по налогам: со 100% до 55% для всех самозанятых, со 100% до 70% в этом году и до 80% в 2022 году для корпораций, а также снижение корпоративного налога с 24% до 22% в 2022 году.

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Кроме того, сохраняются сокращение на три процентных пункта в 2022 году взносов на социальное страхование для наемных работников в частном секторе и приостановка действия специального солидарного сбора в частном секторе в 2022 году. Затраты на исполнение этих мер правительство рассчитывает компенсировать улучшением перспектив экономического восстановления страны.

Стайкурас отметил, что правительство сделало одним из своих приоритетов в экономической сфере снижение налогов на социальное страхование для физических лиц и компаний. Он сказал, что эти сокращения помогут повысить производительность и конкурентоспособность греческой экономики, доходы домашних хозяйств и предприятий, а также укрепить социальную сплоченность — ключевой фактор для достижения высоких и устойчивых темпов экономического роста.

Стайкурас подчеркнул, что принимаемые меры являются мостом на пути к постпандемической эре и помогают домашним хозяйствам и предприятиям перегруппироваться после тяжелых испытаний пандемии коронавируса и повысить свою ликвидность. В то же время эти меры помогут привлечь новые инвестиции.