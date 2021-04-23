Нью-Дели, , 12:39 — REGNUM Автомобиль упал с понтонного моста в реку Ганг в восточном индийском штате Бихар. Известно о девяти погибших, сообщает 23 апреля газета The Indian Express.

Трагедия произошла утром у города Данапур. Как рассказали очевидцы, просела секция понтонного моста, и ехавший по нему джип сорвался в воду.

Из воды извлекли тела девяти человек. В машине находились ещё шесть человек, они пока числятся пропавшими без вести. Причину ЧП выясняют правоохранители.

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