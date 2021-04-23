Кемерово, , 12:37 — REGNUM Кемеровский суд завершил рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Дмитрий Малинин.

«Судом определена дата начала судебных прений — 12 мая с 14:00 в помещении Заводского суда. Первым в прениях начнёт выступать государственный обвинитель. Далее, если время в этот же день позволит, к прениям приступит потерпевший Александр Ананьев по видеоконференцсвязи. В дальнейшем место проведения заседания и прений может быть изменено», — приводит слова адвоката «Газета Кемерова».

Уточняется, что Заводский районный суд Кемерова рассматривал дело в отношении гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок и директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой.