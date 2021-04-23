Мурманск, , 12:37 — REGNUM Жители Мурманска снова смогут покупать рыбу по сниженной цене — ярмарка «Наша рыба» возобновит работу с 24 апреля.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, как и прежде, качественная мурманская рыба будет реализовываться по ценам на 25−30% ниже рыночных.

Напомним, первая ярмарка «Наша рыба» открылась в Мурманске 27 июля 2019 года по инициативе губернатора Мурманской области и далее проводилась. Еженедельная ярмарка пользовалась большой популярностью у мурманчан и жителей близлежащих муниципалитетов, однако в конце марта 2020 года в связи с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции ее проведение пришлось приостановить. Уже 18 мая благодаря усилиям организаторов удалось наладить онлайн-заказ продукции и доставки ее на дом.

За два года реализации программы «Наша рыба» было реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов. При этом большая часть продукции — охлажденная.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области было выявлено 20 носителей коронавируса.