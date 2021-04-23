Москва, , 12:36 — REGNUM В десятках городов России фиксируется высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом заявил в ходе доклада в Совфеде РФ генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«В 40 городах страны уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как высокий и очень высокий», — сказал Краснов.

По его словам, функционирующая сегодня государственная сеть мониторинга «не в полной мере отвечает установленным требованиям», и нередко она основана на эксплуатации устаревших технических средств.

Краснов подчеркнул, что, несмотря на рост необходимости активизации наблюдения за состоянием окружающей среды, между Росгидрометом и Росприроднадзором необходимое взаимодействие не налажено.