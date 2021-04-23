Воронеж, , 12:36 — REGNUM В Воронежской области суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, об этом 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2019 года обвиняемый, который занимал должность старшего инспектора МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области, не поставил на регистрационный учёт автомобиль отца своей супруги, которым фактически пользовался сам. В результате на автомобиль не приходил транспортный налог, также он был укрыт от штрафов за нарушения.

«В результате указанных противоправных действий региональному бюджету причинен ущерб в общем размере более 39 тысяч рублей, из которых не менее 34 тысяч рублей — административные штрафы за 58 фактов нарушения Правил дорожного движения, 5 тысяч рублей — недополученный налог», — уточнили в СК.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину признал и полностью возместил причинённый ущерб. Суд приговорил фигуранта дела к штрафу в 50 тысяч рублей с лишением права занимать в органах внутренних дел должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на год. Приговор вступил в законную силу.