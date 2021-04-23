Воронеж, 23 апреля 2021, 12:36 — REGNUM В Воронежской области суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, об этом 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.
Как установлено судом и следствием, в сентябре 2019 года обвиняемый, который занимал должность старшего инспектора МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области, не поставил на регистрационный учёт автомобиль отца своей супруги, которым фактически пользовался сам. В результате на автомобиль не приходил транспортный налог, также он был укрыт от штрафов за нарушения.
Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину признал и полностью возместил причинённый ущерб. Суд приговорил фигуранта дела к штрафу в 50 тысяч рублей с лишением права занимать в органах внутренних дел должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на год. Приговор вступил в законную силу.