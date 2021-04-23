Рим, , 12:40 — REGNUM Итальянская компания Kimera Automobili намерена возродить легендарную модель суперкара Lancia 037 в качестве совершенно нового автомобиля EVO37. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработкой нового автомобиля будет заниматься инженер Клаудио Ломбарди, который является создателем мотора для оригинального суперкара Lancia 037.

Под капотом автомобиля будет функционировать модернизированный двухлитровый турбодвигатель предшественника, доработанный с учётом современных тенденций и технологий. Мощность такого силового агрегата может достигать 550 л. с. Сочетаться с мотором будет секвентальная трансмиссия. Весить новая машина будет всего 950 кг.

В общей сложности автопроизводитель планирует выпустить 37 единиц EVO37. Предварительная стоимость одной модели в базовой комплектации составит 500 000 евро (около 45,4 млн рублей).

Ранее итальянская тюнинговая компания Ares Design представила новую версию суперкара Panther ProgettoUno 2021 модельного года. Новинка представляет современный вариант DeTomaso Pantera, собранный на основе модели Lamborghini Huracan.

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