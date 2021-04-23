Оренбург, , 12:33 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 74 случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее. Новые факты отмечены в 16 муниципальных образованиях, сообщает 23 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 853 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2135,44 случая заболевания.

Число оправившихся от COVID-19 составило 37 931. Жертвами болезни стали 823 оренбуржца. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода.