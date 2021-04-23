Вадинский район, , 12:39 — REGNUM По факту смерти супружеской пары в результате пожара в Вадинском районе Пензенской области организована доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, возгорание произошло около 22:00 (мск) 21 апреля в доме по улице Пролетарская в деревне Сошниково. Экстренные службы вызвали местные жители. После ликвидации открытого огня в жилой комнате были обнаружены тела 83-летней женщины и ее 82-летнего мужа. При их осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены экспертизы. Причину пожара предстоит установить. Предварительно, очаг возгорания находился в прихожей, где располагались электроприборы.

По результатам проверки примут процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ночь с 7 на 8 апреля в селе Кожаевка Спасского района Татарии тушили пожар. В развалинах сгоревшего дома были обнаружили тела двоих престарелых жителей.

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