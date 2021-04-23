Москва, , 12:33 — REGNUM Основной этап совместных военных учений России и Таджикистана завершился на горном полигоне Харб-Майдон. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба Центрального военного округа.

В манёврах участвуют военнослужащие 201-й военной базы РФ и Вооружённых сил Таджикистана. Полигон Харб-майдон находится в 15 км от границы Таджикистана с Афганистаном.

В ходе этого этапа учений военнослужащие условно взяли под охрану участки государственной границы. По легенде, примерно 1,5 тыс. бандитов прорвались через границу и вклинились вглубь территории.

Учения проходят с 19 по 23 апреля, к ним привлечены более 3,5 тыс. человек.