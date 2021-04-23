Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 апреля выявили 194 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 193 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 112 711 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 217 человек, всего выздоровели с начала пандемии 107 883 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3093 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вирусами в регионе в настоящее врем является 1735 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,90. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 23 апреля остаются свободными 25% коек инфекционного профиля.