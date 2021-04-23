Амстердам, , 12:31 — REGNUM Генеральный прокурор Нидерландов оставил в силе решение о выплате Российской Федерацией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного суда королевства.

«Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить (поданную Россией) кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году международный арбитраж обязал Россию выплатить более $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Судьи сочли, что Россия якобы нарушила подписанный, но не ратифицированный ею Договор к Энергетической хартии, тогда российская сторона апеллировала к невозможности применения некоторых положений документа без его ратификации.

При обжаловании этого вердикта окружной суд Гааги в 2016 году занял сторону России, отменив обязательства по выплатам. Но апелляционный суд Гааги в феврале 2020 года отменил вердикт окружного суда и восстановил арбитражные решения, снова обязав РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. На это решение Россия подала кассацию в Верховный суд Нидерландов.