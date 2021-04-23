Москва, , 12:31 — REGNUM В 2020 году прокуроры зафиксировали двукратный рост числа выявленных нарушений в области формирования цен. Об этом в ходе доклада в Совфеде РФ заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«[В 2020 году] более чем вдвое, с 1129 до 2295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования», — сказал Краснов.

По его словам, вмешательства ведомства потребовал «необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости, средства индивидуальной защиты».

В результате, отметил Краснов, прокурорам удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также «предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны».