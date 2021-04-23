Душанбе, , 12:30 — REGNUM Строительство нового участка железной дороги Пенджикент — Джамбай обсудили представители министерств транспорта Узбекистана и Таджикистана, сообщает 23 апреля агентство «Авеста».

Стороны обсудили электрификацию железной дороги на участке Бекабад — Спитмаен — Истиклол, а также увеличение транзитных перевозок по этому маршруту.

Кроме того, собеседники обсудили развитие транспортного коридора Узбекистан — Таджикистан — Китай и возобновление работы пограничного перехода Хаштяк —Бекобод.

По итогам переговоров подписан протокол, направленный на расширение двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта.