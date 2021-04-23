Душанбе, 23 апреля 2021, 12:30 — REGNUM Строительство нового участка железной дороги Пенджикент — Джамбай обсудили представители министерств транспорта Узбекистана и Таджикистана, сообщает 23 апреля агентство «Авеста».
Стороны обсудили электрификацию железной дороги на участке Бекабад — Спитмаен — Истиклол, а также увеличение транзитных перевозок по этому маршруту.
Кроме того, собеседники обсудили развитие транспортного коридора Узбекистан — Таджикистан — Китай и возобновление работы пограничного перехода Хаштяк —Бекобод.
По итогам переговоров подписан протокол, направленный на расширение двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта.