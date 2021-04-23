Минск, , 12:29 — REGNUM Приговор журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой, которые были осуждены на два года лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, оставлен без имений. Такое решение 23 апреля принял Минский городской суд.

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Служители Фемиды отказали стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Приговор Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой оставили без изменений», — говорится в сообщении Белорусской ассоциации журналистов в телеграм-канале.

Журналистки участвовали в рассмотрении апелляции на приговор по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисток польского телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову задержали 15 ноября 2020 года после прямого эфира с так называемой «площади перемен» в Минске, когда сотрудники силовых структур разогнали мероприятие, которое было посвящено памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

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В феврале 2021 года суд в Минске приговорил сотрудниц телеканала к двум годам лишения свободы в колонии общего режима для каждой из обвиняемых. По данным гособвинения, журналистки по предварительному сговору организовывали групповые действия, которые грубо нарушали общественный порядок и повлекли нарушения в работе общественного транспорта.