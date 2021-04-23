Киев, , 12:33 — REGNUM Не факт, что Газпрому удастся успешно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 23 апреля в интервью изданию «Экономическая правда».

Он отметил, что помимо достройки существует проблема ввода газопровода в эксплуатацию.

«То, что они сейчас пытаются собственными силами закончить этот проект, не факт, что у них это выйдет. Существует не только проблема физически его достроить, а и проблема ввести его в эксплуатацию», — сказал Макогон.

По словам главы украинской компании, Россия столкнётся с трудностями в вопросах сертификации газопровода, его страховки и эксплуатации. На «Северный поток — 2» распространяются правила Третьего энергопакета, которые могут ограничить его пропускную способность минимум наполовину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт вашингтонского аналитического центра Hudson Institute Питер Раф признал, что США не удалось заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

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