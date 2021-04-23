Москва, , 12:27 — REGNUM Генпрокуратура предлагает определить оператора в сфере ЖКХ. Об этом заявил в ходе доклада в Совфеде РФ генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Нами предложено определить централизованного оператора в данной сфере, формирующего единую информационную систему, с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры. При этом включить в нее данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе ее реализации», — сказал Краснов.

По его словам, мониторинг 2020 года показал, что коммунальные сети часто используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания, что приводит «как к износу коммуникаций (около 60%), так и росту тарифов на услуги для населения»: «Решению многих проблем отрасли могло бы способствовать формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот».