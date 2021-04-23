Хабаровск, , 12:45 — REGNUM В Хабаровске набор социальных продуктов питания в среднем обойдётся в 730 рублей. Мониторинг цен в магазинах представило ИА «Хабаровский край сегодня».

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В набор входит картофель, яйца, мясо кур, свинина, сахар, растительное масло, мука высшего сорта.

Отмечается, что постепенно к приближению Пасхи дорожают яйца. Минимальная стоимость десятка яиц первой категории в апреле — 88 рублей, в марте — 80 рублей. Категория выше стоит под 100 рублей.

Цена на сахар-песок не изменилась — минимальная 54 руб/кг. В магазинах шаговой доступности — 64 рубля.

Есть небольшой рост стоимости картофеля — в гипермаркетах, супермаркетах и на оптовой базе его продают по 50−52 руб/кг. На рынках дороже — от 65 до 80 рублей.

На одной из оптовых баз свинину можно купить от 270 до 320 рублей за кг. В продуктовых гипермаркетах и дискаунтерах — 300−327 рублей.

Тушка цыплёнка обойдётся хабаровчанину от 180−200 рублей за кг.

Муку пшеничную высшего сорта предлагают в основном по 35 рублей за кг.

Бутылка растительного масла продаётся от 108 до 119 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на основные категории продуктов питания в России в 2021 году не должен превысить инфляции, заявили 22 апреля в пресс-службе Минсельхоза.