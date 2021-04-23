Берлин, , 12:32 — REGNUM Подробности переговоров с российской стороной по вопросу поставок вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Германию не раскрываются. Об этом 23 апреля заявил на брифинге в Берлине глава немецкого минздрава Йенс Шпан.

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«Что касается переговоров по «Спутнику V» и контрактов, то о деталях я говорить не буду», — сказал он.

При этом Шпан уточнил, что немецкая сторона, включая Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, продолжает вести контакты с российской стороной о возможности поставок «Спутника V».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время визита в Москву рассказал о планах Германии приобрести 30 млн доз российской вакцины в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств.