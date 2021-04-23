Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Председатель Партии социалистов Игорь Додон, будучи президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, не выполнил «великое множество» предвыборных обещаний. Об этом говорится в статье доктора исторических наук и политического аналитика Руслана Шевченко, опубликованной 21 апреля на онлайн-платформе Kommersantinfo.

Эксперт отметил, что Додон обещал переориентировать внешнюю политику и торговлю Молдавии на Россию, но этого так и не было сделано.

«Додон реализовал это обещание таким образом, чтобы «партнерство» коснулось главным образом его личных предпринимательских интересов. Никакого «полного возврата молдавской продукции» в РФ он не добился», — отметил автор статьи.

Он также указал на то, что лидер «социалистов» перед выборами 2016 года обещал объединить Молдавию и Приднестровье, что в итоге свелось «к нескольким, ничего не значащим встречам» с главой ПМР Вадимом Красносельским. А объявленная Додоном «борьба с унионизмом», как отметил эксперт, свелась к «разговорам об унионистской угрозе».

Аналитик также указал на то, что не было исполнено обещание проверить законность доходов госслужащих, а также наказать виновных в исчезновении $1 млрд из молдавских банков.

«Никто из укравших миллиард воров по сей день не выявлен, не говоря о том, чтобы посадить их в тюрьму или вернуть в казну похищенное», — говорится в статье.

Кроме того, эксперт напомнил о проекте Додона «Комфортабельное село», в рамках которого предполагалось в каждом населенном пункте организовать, минимум, одну начальную школу, детсад, медпункт аптеку, а также провести реконструкцию объектов инфраструктуры.

«После принятия присяги Додон этот пункт своей программы больше никогда не упоминал», — отметил аналитик.

Напомним, в ходе президентских выборов 2020 года Додон уступил Майе Санду, и она стала президентом Молдавии.

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