Москва, 23 апреля 2021, 12:22 — REGNUM Генпрокуратура РФ оказала содействие в строительстве 569 жилищных объектов. Об этом заявил в ходе доклада в Совфеде РФ генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
«За год выявлено более 11 тысяч нарушений в сфере дольщиков. Оказана помощь в строительстве 569 объектов. В правительство внесены предложения о совершенстсовании строительного контроля и усиления ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей», — сказал Краснов.
Он пообещал продолжить контролировать данную сферу.