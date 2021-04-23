История вопроса

В Совете Федерации 23 апреля 2021 года генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2020 год. Согласно Конституции и закону "О прокуратуре Российской Федерации", генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о проделанной ведомством работе за прошлый год.