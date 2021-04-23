Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM Ростовские следователи выясняют детали трагедии, которая произошла в ночь на 23 апреля в одном из частных домов на улице Литвинова в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональным управлении СКР.

Доследственная проверка назначена после гибели в огне мужчины 1970 года рождения и женщины 1957 года рождения. Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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