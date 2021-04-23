Сеул, , 13:11 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещения регионов Кот-д'Ивуара Чолого и Боукани. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на внешнеполитическое ведомства страны.

По их словам, 23 апреля представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в данные регионы в связи с повышением активности террористических группировок.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.