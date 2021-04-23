Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Власти Ростовской области приведут в порядок дорогу на хуторе Родники, где в первых числах апреля застрял автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

По его словам, до конца 2021 года завершится работа над созданием проектной документации и будет получено заключение госэкспертизы. Тем временем администрация Кагальницкого района планирует выровнять дорожное покрытие.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области проводится проверка сообщения о смерти хуторянина, который не дождался прибытия медиков. Машина застряла в грязи и не смогла прибыть к пациенту.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская прокуратура подключилась к проверке трагедии на хуторе Родники