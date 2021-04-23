Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России», член президиума Генсовета партии Сергей Боярский подал документы для участия в предварительном голосовании «ЕР» на выборы в Государственную думу VIII созыва, сообщили 23 апреля в пресс-службе петербургских единороссов.

«Единая Россия» Сергей Боярский подаёт заявление на праймериз

Депутат, являющийся первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, подал документы на праймериз по федеральному избирательному округу в Санкт-Петербурге.

«Для меня важно реализовать те планы и наработки, основанные в первую очередь на проблемах, с которыми выходили на меня люди в текущем созыве Госдумы. Это и защита персональных данных, и борьба с киберпреступностью, и поддержка малого и среднего предпринимательства, и многие другие вопросы», — заявил Сергей Боярский.

Он отметил, что окончательно решил принять участие в праймериз после встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, который ранее оказался на грани ликвидации путём присоединения к московскому вузу. Боярский по просьбе вуза и студентов обратился к министру цифровых технологий и связи Максуту Шадаеву, поддержав независимость петербургского университета.

Сергей Боярский напомнил, что до окончания регистрации на предварительное голосование еще есть время. «Надеюсь, неравнодушные общественники услышат этот призыв и попробуют свои силы в политике, воспользовавшись уникальным механизмом предварительного голосования «Единой России», — сказал депутат.